Monsterland Festival | la notte di Halloween all’autodromo di Imola

Luci, installazioni e scenografie si fondono in un enorme spettacolo a cielo aperto. Il pubblico potrà varcare i cancelli e immergersi in un mondo parallelo fatto di performer, luci stroboscopiche, fumo, laser e creature mostruose. Tutto all’Autodromo di Imola per celebrare la notte di Halloween. Su tre dei dodici palchi si esibiranno alcuni dei nomi più importanti e amati delle scene urban, hard techno ed elettronica: Horror Warehouse Stage, Witch Forest Stage e Galactica Main Stage saranno la colonna sonora del Monsterland Halloween Festival. L’Horror Warehouse Stage sarà l’anima urban del festival, con Fabri Fibra, Lazza, Emis Killa, Anna, Kid Yugi, e in chiusura un super dj set di Gabry Ponte. 🔗 Leggi su Panorama.it

