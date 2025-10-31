Monreale pubblicato l’elenco definitivo dei beneficiari della Carta dedicata a te 2025

Monreale *L’assessore ai servizi sociali del Conune di Monreale Riccardo Oddo e il dirigente dell’Area Sociale Pietrantonio Bevilacqua, rendono noto che, è stato acquisito l’elenco definitivo dei nuclei familiari beneficiari della “Carta Dedicata A Te” per l’anno 2025, completo dei codici identificativi associati da Poste Italiane. Sono 1.759 i nuclei familiari del Comune di Monreale . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

