Monitoraggio delle frane Palazzo Muzio ci crede e investe 360mila euro
Un sistema avanzato per il monitoraggio degli eventi naturali in alta quota. È quello che verrà realizzato nei prossimi anni e che sarà frutto della collaborazione tra la Provincia di Sondrio, Regione Lombardia e l’Università degli Studi di Milano. I tre enti hanno siglato, dunque confermato, l’importante accordo (in vigore fino al 30 settembre 2029) di collaborazione (finanziato con i fondi Aqst di Regione Lombardia) presentato lo scorso 28 marzo alla presenza dell’assessore alla Montagna agli agli Enti locali, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori, del presidente Davide Menegola, del dirigente dell’Ufficio territoriale regionale di Sondrio (Utr), Paolo Diana e del funzionario tecnico di Utr Sondrio Mauro Orlandi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
