Mondo della cultura in lutto è morto Giancarlo Rustichelli

Ravennatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Lugo esprime cordoglio per la scomparsa del concittadino Giancarlo Rustichelli, venuto a mancare nella giornata di giovedì. Aveva 77 anni. Lascia la moglie Hui Jiang, docente impegnata nel comitato gemellaggi di Lugo e in particolare nei rapporti con la città cinese di Tai'an, e la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cultura in lutto, &#232; morto Francesco Recami: lo scrittore fiorentino della “Casa di ringhiera” aveva 69 anni - Lo scrittore, nato a Firenze, era uno degli autori più noti del panorama letterario italiano, ... lanazione.it scrive

mondo cultura lutto 232Lutto nel mondo della giustizia bresciana, &#232; morto Michele Mocciola - Dopo una malattia è morto Michele Mocciola, a lungo giudice della seconda sezione e poi presidente della sezione Riesame del tribunale di Brescia. Scrive giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Mondo Cultura Lutto 232