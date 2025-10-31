Mondo della cultura in lutto è morto Giancarlo Rustichelli
Il Comune di Lugo esprime cordoglio per la scomparsa del concittadino Giancarlo Rustichelli, venuto a mancare nella giornata di giovedì. Aveva 77 anni. Lascia la moglie Hui Jiang, docente impegnata nel comitato gemellaggi di Lugo e in particolare nei rapporti con la città cinese di Tai'an, e la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Il Paese ha bisogno di una nuova alleanza tra mondo della cultura e le aziende, tra chi produce e chi educa. Di questo e di altri temi tratterà la nostra convention “Il futuro in movimento. Strategie per un’Italia protagonista. Dall’energia all’impresa come compet - facebook.com Vai su Facebook
Cultura in lutto, è morto Francesco Recami: lo scrittore fiorentino della “Casa di ringhiera” aveva 69 anni - Lo scrittore, nato a Firenze, era uno degli autori più noti del panorama letterario italiano, ... lanazione.it scrive
Lutto nel mondo della giustizia bresciana, è morto Michele Mocciola - Dopo una malattia è morto Michele Mocciola, a lungo giudice della seconda sezione e poi presidente della sezione Riesame del tribunale di Brescia. Scrive giornaledibrescia.it