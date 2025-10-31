Mondo della cultura in lutto è morta la scrittrice Francesca Duranti

Lucca, 31 ottobre 2025 – Mondo della cultura in lutto. La scrittrice Maria Francesca Rossi, nota come Francesca Duranti, è morta all’età di 90 anni. Nata a Genova e figlia di Paolo Rossi, ex presidente della Corte Costituzionale, da sempre viveva a Lucca, dove nel 1988 aveva fondato anche il Premio dei Lettori. Tra le sue opere maggiori si ricordano La bambina (1976); La casa sul lago della luna (1984); Effetti personali (1988); Ultima stesura (1991); L'ultimo viaggio della Canaria (Marsilio, 2003). 🔗 Leggi su Lanazione.it

