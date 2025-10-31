Monaco-Paris FC sabato 01 novembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Undicesimo turno di Ligue1 che vede il Monaco di Pocognoli affrontare in casa il neopromosso Paris FC. Gli asemists vengono dalla rocambolesca gara di Nantes, dove trDopo a rimonte e contro rimonte sono riusciti a vincere con un 3 a 5 finale. Una partita pazza che può segnare però la svolta tanto attesa dopo troppe battute a vuoto, con Golovin e compagni che sono ad . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Monaco-Paris FC (sabato 01 novembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

