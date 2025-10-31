Monaco avverte | Sinner ha poca benzina nel serbatoio Ha meno resistenza in questa fase della carriera

Jannik Sinner resta l’unico italiano in corsa al Masters 1000 di Parigi 2025, dopo la sua vittoria in due set agli ottavi sull’argentino Francisco Cerundolo. Di questo e di molto altro si è parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. “ Sono ammirato da quanto sta facendo Medvedev in questo finale di stagione. Dire che era in crisi è riduttivo. Il cambio di team gli ha dato una scossa. Il russo è in corsa sul serio per andare alle ATP Finals. Ha vissuto un dramma sportivo e la rinascita nel giro di qualche settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco avverte: “Sinner ha poca benzina nel serbatoio. Ha meno resistenza in questa fase della carriera”

Altre letture consigliate

«È tempo di ascoltare il dolore dell’altro», dice il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. Che avverte: «La tregua non è la fine della guerra. Speriamo in nuovi leader che siano credibili e nel riconoscimento dei due Stati». Ne parliam - facebook.com Vai su Facebook

Monaco ci crede: “Sinner può fare il sorpasso all’ultima curva. Alcaraz vuole dimostrare che non è scarso a livello indoor” - Guido Monaco si è soffermato sulla sconfitta di Carlos Alcaraz contro Cameron Norrie al secondo turno del Masters 1000 di Parigi durante l'ultima puntata ... Si legge su oasport.it

Sinner, i no alla Davis, a Sanremo, a Mattarella, le tasse a Monaco: Jannik, quante volte hai deluso l'Italia - Processo a Sinner, riaffiorano i no alla Davis, a Sanremo, a Mattarella, le tasse a Monaco e le parole di Augias: Jannik, quante volte hai deluso l'Italia. Lo riporta sport.virgilio.it

Monaco secco: “Razzismo e malafede: Sinner farebbe bene a non giocare mai più in Coppa Davis” - Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport), ha valutato quanto è accaduto nelle ultime ore in merito al tema del "Rifiuto di Jannik Sinner alla ... Riporta oasport.it