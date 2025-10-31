Momenti di tensione al presidio antifascista | Lasciateci passare
Un presidio antifascista si è riunito a partire dalle ore 18 nei pressi di Borgo del Parmigianino in pieno centro a Parma, per protestare contro i cori fascisti e inneggianti il Duce all'interno della sede di Gioventù Nazionale, il settore giovanile di Fratelli d'Italia. La sezione di Parma è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondisci con queste news
Momenti di forte tensione si sono registrati ad Aversa, dove un noto medico di base sarebbe stato aggredito da un paziente all’interno del suo studio - facebook.com Vai su Facebook
Ci sono stati momenti di alta tensione nella sera del 7 ottobre, al presidio per la Palestina a Bologna. La manifestazione non era autorizzata: i partecipanti si sono radunati in piazza del Nettuno. Dopo qualche momento di tensione sono entrati a contatto con le - X Vai su X
Scontri davanti al liceo Einstein: arrestato uno studente minorenne durante una protesta antifascista - Momenti di tensione tra collettivi e forze dell’ordine: Osa denuncia «repressione politica», la polizia parla di intervento per motivi di sicurezza ... Da giornalelavoce.it
Tensione davanti a liceo di Torino: studenti manganellati durante protesta antifascista, fermato 15enne - Tensione questa mattina davanti al liceo Einstein di Torino: la polizia in assetto antisommossa è intervenuta in forze per disperdere studenti antifascisti ... Lo riporta fanpage.it
Momenti di tensione al corteo per la Flotilla a Roma, la Polizia carica gli studenti - Momenti di tensione e scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti nel quartiere universitario di San Lorenzo a Roma. Scrive blitzquotidiano.it