Molti guardano i miei film quando sono malati perché danno la sensazione che nel mondo vada tutto bene e la gente si innamori | lo rivela Meg Ryan
“Harry ti presento Sally” e “Insonnia d’amore” sono solo alcuni delle commedie che hanno proiettato Meg Ryan del firmamento di Hollywood. Ma c’è dell’altro e lo ha rivelato ieri, giovedì 30 ottobre, l’attrice stessa al Tribeca Festival di Lisbona, il gemello europeo del celebre festival cinematografico newyorchese fondato da Robert De Niro, Jane Rosenthal e Craig Hatkoff. L’attrice ha recitato recentemente accanto a Natalie Portman, Rashida Jones e Mark Ruffalo in una nuova commedia romantica, “Good Sex”, diretta da Lena Dunham, che arriverà su Netflix prossimamente. La regista ha rivelato in che modo è riuscita a coinvolgere Meg Ryan: “Mi sono detta ‘ora o mai più, devo provarci'”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
