Molesta la figlia che dorme nel letto matrimoniale padre condannato a lavorare con i detenuti
Un perugino di 48 anni è stato condannato a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione per avere molestato la figlia minorenne che dormiva nel letto matrimoniale con i genitori.L’uomo, difeso dall’avvocato Michele Maria Amici, ha patteggiato la pena partendo da otto anni di reclusione, con la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
