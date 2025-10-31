Modric si prende ancora il Milan sulle spalle | il croato è costretto agli straordinari

Nonostante i 40 anni di età, il centrocampista croato Luka Modric non sta saltando una partita nel Milan di Massimiliano Allegri in questo periodo. Complici anche le tante assenze rossonere, sarà nuovamente titolare domenica sera contro la Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric si prende (ancora) il Milan sulle spalle: il croato è costretto agli straordinari

#Modric ‘sveglia’ il #Milan: “E’ solo colpa nostra”. Discorsi da leader da prendere d’esempio #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook

"Ti do un dietro le quinte su Leao: mi raccontano che Modric lo prende ogni tanto e gli fa un discorsetto. E questo un po' aiuta" Bianchin - @Gazzetta_it - X Vai su X

Tuttosport titola: "Modric, il Milan sulle spalle" - Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Modric, il Milan sulle spalle". Riporta milannews.it

Il Milan riparte da Modric: leader indiscusso, con la Roma toccherà a lui. Due rientri per Allegri - Senza Pulisic e Rabiot, il croato è l’unico leader a disposizione dell'allenatore livornese in vista del big match contro i giallorossi ... Si legge su tuttosport.com

Modric Milan, il calciatore croato è il vero insostituibile per Max Allegri: il tecnico non ha mai avuto dubbi per un motivo molto semplice - Modric Milan, il calciatore croato è il vero insostituibile per Max Allegri: il tecnico non ha mai avuto dubbi per un motivo molto semplice. Come scrive milannews24.com