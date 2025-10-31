Modifiche a sosta e circolazione scattano i lavori del Comune

Arezzo, 31 ottobre 2025 – . I lavori stradali partiranno da lunedì 3 novembre: con senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso fino a mercoledì 5 novembre in orario 8:30 – 18:30 in via Padre Teodosio dal civico 52 per 30 metri. Fino a giovedì 6 novembre sono istituiti il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso dal civico 51 di via Einstein per 15 metri e il divieto di utilizzare l’adiacente marciapiede in orario 8:30 – 17:30, dopo di che da giovedì 6 a venerdì 14 novembre sempre in orario 8:30 – 17:30 scatta il divieto di sosta con rimozione in due stalli all’altezza del civico 9 di via Fratelli Lumiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Modifiche a sosta e circolazione, scattano i lavori del Comune

Scopri altri approfondimenti

Commemorazione dei defunti e Ognissanti. Modifiche alla circolazione veicolare in prossimità del Cimitero. Sosta riservata a disabili e anziani Mentre è in atto il completamento della pulizia straordinaria del Cimitero urbano di Marsala, la Polizia Municipale ha - facebook.com Vai su Facebook

Arezzo, modifiche a sosta e circolazione da lunedì 20 ottobre - Sono cominciati alcuni lavori stradali che comporteranno da lunedì 20 a mercoledì 22 ottobre dalle 8:30 alle 17:30 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a ... Si legge su lanazione.it

Siracusa, Fiera dei Morti 2025, scattano divieti e modifiche alla viabilità - In occasione della tradizionale Fiera dei Morti 2025, in programma dal 30 ottobre al 2 novembre, il Comune di Siracusa ha emanato un’apposita ordinanza con la quale dispone interdizioni al transito e ... Lo riporta siracusanews.it

Terni, potatura alberi in piazza Tacito: divieti di circolazione e sosta - Modifiche della viabilità in piazza Tacito a Terni con divieti di circolazione e sosta per consentire la potatura di alcuni alberi. Lo riporta umbria24.it