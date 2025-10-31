Modena ricorda i caduti di tutte le guerre

Modenatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 2 novembre, alle ore 9.00, nella chiesa del cimitero monumentale di San Cataldo a Modena si celebrerà la messa a suffragio dei defunti e dei caduti di tutte le guerre. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Massimo Mezzetti, il generale di divisione comandante dell’Accademia militare. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

