Modena ricorda i caduti di tutte le guerre

Domenica 2 novembre, alle ore 9.00, nella chiesa del cimitero monumentale di San Cataldo a Modena si celebrerà la messa a suffragio dei defunti e dei caduti di tutte le guerre. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Massimo Mezzetti, il generale di divisione comandante dell’Accademia militare. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

