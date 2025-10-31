Ankara, 31 ott. (Adnkronos) - I ministri degli Esteri di Turchia, Qatar, Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Pakistan e Indonesia si incontreranno lunedì a **Istanbul** per discutere del cessate il fuoco a Gaza e dei prossimi passi da intraprendere. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, esprimendo preoccupazione circa il cessate il fuoco. Intervenendo in una conferenza stampa ad Ankara, Fidan ha affermato che all'incontro parteciperanno i ministri degli Esteri dei paesi che parteciparono al meeting con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a New York a settembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Turchia, 'incontro a Istanbul lunedì su tregua a Gaza'/Rpt