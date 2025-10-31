Mo | Silvestri M5s ' condanna per aggressione a giornalisti durante manifestazione pro Israele'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Le immagini che stanno circolando in rete sull'aggressione alla troupe di Agtw durante il sit-in pro Israele a Roma sono a dir poco vergognose. La troupe è infatti stata pesantemente insultata e spintonata solo per aver cercato di fare il proprio lavoro. Tra l'altro la gravità della situazione ha addirittura spinto le forze dell'ordine ad allontanare la giornalista e il suo operatore piuttosto che a intervenire contro chi li minacciava. Ci auguriamo che i responsabili vengano immediatamente identificati e che tutte le forze politiche condannino senza esitazioni questi attacchi alla libertà di stampa".

