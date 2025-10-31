Mo | scontri in Cisgiordania Idf uccide un quindicenne

Ramallah, 31 ott. (Adnkronos) - Un palestinese di 15 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco negli scontri con le truppe durante un raid delle Idf nel villaggio di Silwad, vicino a Ramallah, in Cisgiordania, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute dell'Autorità Nazionale Palestinese. L'agenzia di notizie ufficiale dell'Autorità Palestinese, Wafa, afferma che durante gli scontri le truppe israeliane hanno utilizzato munizioni, gas lacrimogeni e granate assordanti. Fonti locali anonime hanno dichiarato all'agenzia che le Idf hanno bloccato un'ambulanza che cercava di raggiungere Hamed per molti minuti, mentre il ragazzo perdeva sangue. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: scontri in Cisgiordania, Idf uccide un quindicenne

