**Mo | media ' Idf si prepara a ricevere stasera resti ostaggio ucciso' **
Tel Aviv, 31 ott. (Adnkronos) - L'Idf si sta preparando per la possibile restituzione dei resti di un ostaggio di Gaza ucciso, che avverrebbe stasera. Lo ha riferito l'emittente pubblica israeliana Kan News. La restituzione seguirebbe quella dei resti degli ostaggi uccisi Amiram Cooper e Sahar Baruch avvenuta ieri sera. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Mo: si dimette avvocato generale Idf dopo diffusione video torture detenuto palestinese - Il principale avvocato dell'esercito, il maggiore generale Yifat Tomer- Secondo iltempo.it
Mo: media, 'Idf ha avviato operazioni di scavo in area ospedale giordano di Gaza City' - Le truppe dell'Idf hanno fatto irruzione nell'ex sito dell'ospedale da campo giordano nel quartiere Tel al- Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it