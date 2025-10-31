Mo | media coloni israeliani danno fuoco ad aree vicino regione Nablus

Iltempo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ramallah, 31 ott. (Adnkronos) - Coloni israeliani hanno appiccato il fuoco ad alcune zone nei pressi della città palestinese di Sebastia, sulle colline di Samaria, nella regione di Nablus, in Cisgiordania. Lo riporta il quotidiano israeliano Ynet, citando fonti locali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo media coloni israeliani danno fuoco ad aree vicino regione nablus

© Iltempo.it - Mo: media, coloni israeliani danno fuoco ad aree vicino regione Nablus

Scopri altri approfondimenti

mo media coloni israelianiMo: media, 'aumenta bilancio vittime attacchi israeliani, 63 i morti a Gaza' - Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza ha raggiunto quota 63. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

mo media coloni israelianiMedia, 'coloni israeliani aggrediscono agricoltori palestinesi' - I testimoni hanno notato che tali aggressioni si verificano ogni anno durante la raccolta delle olive, nell'ambito dei c ... Lo riporta ansa.it

mo media coloni israeliani'I coloni e l'esercito israeliano attaccano gli agricoltori in Cisgiordania' - 237 ulivi, mentre 33 palestinesi sono stati uccisi in incidenti correlati, secondo la Commis ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Media Coloni Israeliani