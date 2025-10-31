Mo | media ' attacchi coloni in Cisgiordania veicoli in fiamme e assalto a moschea'
Ramallah, 31 ott. (Adnkronos) - I media palestinesi riferiscono di un altro attacco di coloni avvenuto oggi in Cisgiordania, questa volta nel villaggio di Deir Dibwan, a est di Ramallah. Secondo quanto riportato da riprese video, nel presunto attacco sono stati dati alle fiamme due veicoli. I media palestinesi affermano che coloni mascherati hanno fatto irruzione nella città, lanciando pietre contro i residenti e prendendo d'assalto una moschea.
