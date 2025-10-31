Mo | famiglia di Barghouti scrive a Trump per chiedere aiuto per rilascio
Ramallah, 31 ott. (Adnkronos) - La famiglia di Marwan Barghouti ha scritto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per chiederne il rilascio da una prigione israeliana. Lo ha riferito la famiglia stessa a Bbc Persian. "Signor presidente - ha scritto - un vero partner la attende. Qualcuno che può aiutarci a realizzare il nostro sogno comune di una pace giusta e duratura nella regione. Contribuisca a liberare Marwan Barghouti per la libertà del popolo palestinese e la pace per le generazioni future". Parlando alla Bbc Persian nel villaggio di Kabar, in Cisgiordania, il cugino di Barghouti ha affermato di essere "certo all'80%" che il leader di Fatah sarà presto rilasciato, nonostante Israele si sia rifiutato di inserirlo nell'elenco dei prigionieri rilasciati in cambio degli ostaggi tenuti prigionieri da Hamas per oltre due anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
