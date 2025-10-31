Mo | Croce Rossa ' trasferiti a Israele resti parziali di tre corpi'
Tel Aviv, 31 ott. (Adnkronos) - La Croce Rossa ha riferito di aver trasferito questa sera i resti parziali di tre corpi, apparentemente di ostaggi, da Hamas a Israele. I resti sono stati prelevati per l'identificazione. Non ci sono ancora stati commenti da parte di Israele o di Hamas sul trasferimento, scrivono i giornali israeliani, sottolineando che non è chiaro se i resti appartengano a qualcuno degli 11 corpi di ostaggi deceduti ancora detenuti nella Striscia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Croce Rossa: #Israele revochi il divieto di visita ai detenuti palestinesi - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Croce Rossa, 'trasferiti a Israele resti parziali di tre corpi' - La Croce Rossa ha riferito di aver trasferito questa sera i resti parziali di tre corpi, apparentemente di ostaggi, ... Come scrive iltempo.it
M.O., Hamas: corpo ostaggio a Croce Rossa - Hamas ha consegnato il corpo di un ostaggio israeliano alla Croce Rossa, che lo ha trasferito in una base delle forze armate israeliane. Riporta rainews.it
Gaza: Hamas rilascia i primi 7 ostaggi israeliani, trasferiti alla Croce Rossa - Iniziata la liberazione degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas dall'attacco del 7 ottobre 2023. Lo riporta ilsole24ore.com