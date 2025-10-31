Mo | Croce Rossa ' trasferiti a Israele resti parziali di tre corpi' 2

(Adnkronos) - "Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr), in qualità di intermediario neutrale, ha collaborato questa sera, su richiesta e con l'approvazione di entrambe le parti, alla restituzione dei resti di tre corpi alle autorità israeliane. Il processo di identificazione è di competenza delle autorità competenti in Israele e sarà da queste effettuato", si legge nella dichiarazione del Cicr. "Il Comitato Internazionale della Croce Rossa non partecipa alla localizzazione delle salme. In conformità con il diritto internazionale umanitario, è responsabilità delle parti localizzare, raccogliere e restituire i defunti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

