(Adnkronos) - "Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr), in qualità di intermediario neutrale, ha collaborato questa sera, su richiesta e con l'approvazione di entrambe le parti, alla restituzione dei resti di tre corpi alle autorità israeliane. Il processo di identificazione è di competenza delle autorità competenti in Israele e sarà da queste effettuato", si legge nella dichiarazione del Cicr. "Il Comitato Internazionale della Croce Rossa non partecipa alla localizzazione delle salme. In conformità con il diritto internazionale umanitario, è responsabilità delle parti localizzare, raccogliere e restituire i defunti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Croce Rossa, 'trasferiti a Israele resti parziali di tre corpi' (2)