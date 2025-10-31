Mo | al Jazeera ' pesante fuoco di carri armati israeliani a est di Khan Younis'

Gaza, 31 ott. (Adnkronos) - Pesante fuoco di carri armati israeliani e bombardamenti di artiglieria a est di Khan Younis. Lo riferisce al Jazeera, citando fonti secondo cui l'Idf sta portando avanti operazioni di demolizione, oltre a bombardamenti di artiglieria e fuoco di carri armati pesanti nella città della Striscia di Gaza meridionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: al Jazeera, 'pesante fuoco di carri armati israeliani a est di Khan Younis'

Contenuti che potrebbero interessarti

A partire dalla notte del 31 ottobre Israele ha iniziato a lanciare una serie di bombardamenti e demolizioni di complessi abitativi a Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale. Secondo Al Jazeera, l’artiglieria e i caccia israeliani stanno colpendo le aree ori - facebook.com Vai su Facebook

Mezzo pesante a fuoco sull’autostrada, è il terzo in Toscana in un solo giorno - E’ il terzo in una giornata sulle arterie stradali maggiori della Toscana. Scrive lanazione.it

Mo: Paita (lv), 'quelli che hanno messo a ferro e fuoco città italiane sono teppisti' - "Coloro che hanno messo a ferro e a fuoco le nostre città sono teppisti, questo va detto in modo netto. Lo riporta iltempo.it

Mo: Serracchiani, 'lavorare ad accordo per cessate il fuoco' - "Siamo con lavoratori, studenti, famiglie, tante persone comuni, perché vogliamo dire che a Gaza deve cessare il fuoco, deve finire quella carneficina e devono essere ... Scrive iltempo.it