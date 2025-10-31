Misterbianco verso la prima scuola superiore della città | ecco la delibera

Cataniatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta oggi in Municipio la conferenza di presentazione della deliberazione con cui l’Amministrazione guidata dal sindaco Marco Corsaro ha avviato ufficialmente l’iter per l’attivazione di un nuovo punto di erogazione scolastico in città. Si tratta del primo passo concreto verso la nascita. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Scuola, verso la prima campanella. Tutto pronto per il ritorno in classe - Imbiancature di alcune palestre, manutenzione ordinaria in scuole materne e primarie, nuovi arredi per le scuole medie. Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Misterbianco Verso Prima Scuola