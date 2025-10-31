Misterbianco verso la prima scuola superiore della città | ecco la delibera
Si è tenuta oggi in Municipio la conferenza di presentazione della deliberazione con cui l’Amministrazione guidata dal sindaco Marco Corsaro ha avviato ufficialmente l’iter per l’attivazione di un nuovo punto di erogazione scolastico in città. Si tratta del primo passo concreto verso la nascita. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
