L'ottavo capitolo dello spettacolare franchise con protagonista Tom Cruise è arrivato in homevideo grazie a Plaion anche in una favolosa Steelbook a tre dischi. Video e audio di livello stellare, ma anche tanti gustosi extra. Sempre debordante e piacevolmente esagerato: anche l'ottavo capitolo del franchise con protagonista uno scatenato Tom Cruise nei panni dell'agente Ethan Hunt non ha smentito la natura spettacolare e mozzafiato della saga. Mission: Impossible - The Final Reckoning, diretto da Christopher McQuarrie, è un'altra sbalorditiva botta di adrenalina con scene di azione difficili addirittura da immaginare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mission: Impossible - The Final Reckoning: Steelbook a tre dischi e 4K per decollare con Tom Cruise