Missili Tomahawk all’Ucraina | c’è l’ok del Pentagono l’ultima parola a Trump
C’è un primo via libera degli Usa alla fornitura di missili Tomahawk all’ Ucraina. Il Pentagono ha acceso la “luce verde” e ora spetterà alla Casa Bianca decidere. Lo Stato maggiore congiunto ha valutato che non avrebbe avuto un impatto negativo sulle scorte statunitensi, lasciando la decisione politica finale nelle mani del presidente. A riferirlo è la Cnn citando tre funzionari statunitensi ed europei a conoscenza della questione della fornitura dei missili che hanno una gittata di circa 1.600 chilometri. Trump ha dichiarato all’inizio di questo mese, durante un pranzo di lavoro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, che preferirebbe non fornire i missili a Kiev perché “non vogliamo cedere ciò di cui abbiamo bisogno per proteggere il nostro Paese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gli annunci sui missili Tomahawk coprono una strategia di guerra psicologica che sorride a Mosca e penalizza la posizione dell’Ucraina. L'analisi di Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Italiano di Studi Strategici Niccolò Machiavelli. - facebook.com Vai su Facebook
Gli annunci sui missili Tomahawk coprono una strategia di guerra psicologica che sorride a Mosca e penalizza la posizione dell’Ucraina. L'analisi di Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Italiano di Studi Strategici Niccolò Machiavelli. - X Vai su X
Perché i missili Tomahawk sono così importanti per l’Ucraina - Il tema principale dell’incontro che si terrà oggi alla Casa Bianca fra il presidente statunitense Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky saranno i missili da crociera Tomahawk. ilpost.it scrive
Cosa sono i missili Tomahawk, su cui Trump dice di aver preso una decisione - L'Ucraina già da tempo chiede agli Stati Uniti la fornitura del sistema, che secondo il Cremlino rappresenterebbe una "grave escalation". Lo riporta ilfoglio.it
Guerra in Ucraina, c'è la decisione di Trump sui missili Tomahawk a Kiev. Ira della Russia - Donald Trump ha annunciato di aver “preso una decisione” sull’invio dei missili Tomahawk all’Ucraina, ma senza svelare quale. Si legge su iltempo.it