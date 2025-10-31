Missili Tomahawk all’Ucraina | c’è l’ok del Pentagono l’ultima parola a Trump

C’è un primo via libera degli Usa alla fornitura di missili Tomahawk all’ Ucraina. Il Pentagono ha acceso la “luce verde” e ora spetterà alla Casa Bianca decidere. Lo Stato maggiore congiunto ha valutato che non avrebbe avuto un impatto negativo sulle scorte statunitensi, lasciando la decisione politica finale nelle mani del presidente. A riferirlo è la Cnn citando tre funzionari statunitensi ed europei a conoscenza della questione della fornitura dei missili che hanno una gittata di circa 1.600 chilometri. Trump ha dichiarato all’inizio di questo mese, durante un pranzo di lavoro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, che preferirebbe non fornire i missili a Kiev perché “non vogliamo cedere ciò di cui abbiamo bisogno per proteggere il nostro Paese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

