Miss Trans Europa glamour e diritti | al Teatro Troisi di Napoli 3-4 novembre

Il 3 e il 4 novembre, al Teatro Troisi di Napoli, torna la tredicesima edizione di Miss Trans Europa. Due serate che uniscono spettacolo e impegno, curate da Stefania Zambrano con una squadra rodata. Glamour, racconti, musica e riflessioni daranno vita a un appuntamento atteso, capace di parlare al cuore e alla testa del pubblico. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Miss Trans Europa, glamour e diritti: al Teatro Troisi di Napoli, 3-4 novembre

Approfondisci con queste news

APERTURA UFFICIALE CANDIDATURE! Miss Regina Trans Italia 2025/2026 Siamo lieti di annunciare che il prestigioso concorso nazionale italiano Miss Regina Trans Italia è ufficialmente aperto! Sei una ragazza trans con un sogno e vuoi rappresentare la - facebook.com Vai su Facebook

"Miss Italia" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Miss Trans Europa 2023 - Miss Trans Europa arriva il concorso di bellezza e portamento ideato ed organizzato da Stefania Zambrano, attrice, influencer, icona del movimento Lgbtqi italiano (gay, lesbiche, trans, queer e gender ... Da lagazzettadellospettacolo.it

Miss Trans Europa, vince Alessia Cinquegrana - Operata con tecniche innovative l’altra sera sul palco della Mostra d’Oltremare, Alessia Cinquegrana si è aggiudicata il titolo di Miss Trans Europa, alla X edizione del bel concorso organizzato come ... Lo riporta lagazzettadellospettacolo.it

Miss Trans Europa eletta a Napoli, Samara Ayti si aggiudica la fascia - Due giorni interni sono stati trascorsi al Teatro Troisi di Napoli l’8 e il 9 settembre, in occasione della dodicesima edizione di Miss Trans Europa, il concorso di bellezza e portamento con risvolti ... Scrive internapoli.it