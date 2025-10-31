Miss Olympia Andrea Shaw ha dei bicipiti più grandi e definiti di Mister Olympia Derek Lunsford | le misure che dividono il mondo del bodybuilding
Miss Olympia, Andrea Shaw, avrebbe dei bicipiti “più grandi e definiti” rispetto a Mister Olympia Derek Lunsford. È questa l’indiscrezione che sta tenendo banco tra gli esperti e appassionati di bodybuilding. Derek Lunsford si è aggiudicato il suo secondo titolo consecutivo di Mr. Olympia Open, ma la decisione dei giudici non ha convinto tutti. Una parte dei fan e diversi esperti del settore ritengono che l’iraniano Hadi Choopan fosse in condizioni fisiche migliori e meritasse la vittoria. Il risultato ha così alimentato un dibattito che, oltre alla categoria maschile, ha coinvolto anche la gara femminile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
