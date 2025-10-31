Misano intesa con Vailate per una nuova bretella | Stop ai camion in centro svolta storica per la viabilità

Misano. Approvato, congiuntamente con il Comune di Vailate, nel cremasco, il protocollo d’intesa per la realizzazione di una nuova strada di scorrimento esterna al centro abitato. L’infrastruttura, prevista sul territorio vailatese, avrebbe effetti diretti anche sulla viabilità misanese, permettendo di alleggerire drasticamente il traffico pesante. “Se il progetto andrà in porto – spiega il sindaco Ivan Tassi – riusciremo finalmente a vietare il transito dei mezzi pesanti in tutto il centro abitato, sia di Misano sia di Vailate: una svolta per la qualità della vita dei misanesi. Le ditte che si trovano nella zona sud del paese potranno collegarsi direttamente alla nuova bretella, così come il traffico pesante proveniente dal cremasco potrà muoversi su strade esterne”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

