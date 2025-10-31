Miriam traccia in Piazza del Campo Qui l’ultima posizione del telefono
di Laura Valdesi SIENA "L’unica cosa su cui metterei la mano nel fuoco è che non voleva andare via. Perché altrimenti chiedermi, nell’ultima telefonata, ’se faccio tardi mezz’ora a lavoro che scusa posso trovare’? Era andata a Siena, evidentemente, a fare qualcosa che le avrebbe portato via un tempo limitato. Tale da consentirle di andare poi in biblioteca. Entrava alle 15,30 e restava fino alle 19.30. Non solo: lasciare il suo cane, preso a marzo, incustodito. ’E’ la mia ragione di vita’, diceva. Non lo avrebbe mai fatto". Mamma Fatima è lucida, nonostante il cuore in tumulto per la figlia Miriam Oliviero, 24 anni, svanita nel nulla dopo l’ultima chiamata che le aveva fatto poco prima delle 14, martedì scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
