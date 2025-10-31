Miriam scomparsa da giorni è arrivato il drammatico annuncio
Un silenzio improvviso, un telefono che squilla a vuoto e quell’ansia che cresce ora dopo ora. Nessuno avrebbe mai immaginato che dietro l’assenza di Miriam si nascondesse un dramma capace di scuotere un’intera comunità. Siena si è fermata, in attesa di una risposta che nessuno voleva sentire. Tutto è iniziato in un tranquillo pomeriggio di ottobre, quando Miriam Oliviero, ventiquattrenne di Monteroni d’Arbia, esce di casa lasciando dietro di sé solo domande senza risposta. >> “Come tratta davvero Samira”. Paola Barale e quella frase su Gerry Scotti, tutti a bocca aperta Da quel momento, la sua voce si perde nel vuoto, mentre familiari e amici vivono ore interminabili, aggrappati alla speranza di un ritorno improvviso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
