Miriam Oliviero trovata senza vita su un tetto a Siena | choc e dolore a Monteroni d’Arbia per la 24enne

Il ritrovamento nel cuore di Siena. È finita nel modo più drammatico la scomparsa di Miriam Oliviero, la 24enne di Monteroni d’Arbia (Siena) di cui non si avevano più notizie da martedì scorso. Il corpo della giovane è stato trovato nella mattinata di oggi, 31 ottobre, su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, a pochi passi da piazza del Campo, il cuore della città. A ritrovarla sono stati i carabinieri e i vigili del fuoco, che da giorni conducevano le ricerche in quell’area dopo che il telefono cellulare della ragazza era stato geolocalizzato proprio lì. Un epilogo che spegne ogni speranza dopo giorni di appelli e ricerche incessanti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

