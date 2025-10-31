Miriam Oliviero trovata morta su un tetto a Siena | il cane lasciato solo la scusa per il lavoro e l' ultima telefonata Non aveva amici

Miriam Oliviero, 24 anni, è stata trovata morta nella mattinata di oggi, venerdì 31 ottobre. Della giovane non si avevano notizie da martedì, quando era stata a pranzo con i. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Miriam Oliviero trovata morta su un tetto a Siena: il cane lasciato solo, la "scusa" per il lavoro e l'ultima telefonata. «Non aveva amici»

Scopri altri approfondimenti

#NEWS - #Siena, è stata trovata morta #MiriamOliviero, la 24enne residente a #MonteronidArbia scomparsa da martedì scorso. Il corpo è stato rinvenuto da #carabinieri e #vigilidelfuoco su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, nei pressi di # - facebook.com Vai su Facebook

Trovata morta Miriam Oliviero, la ventiquattrenne scomparsa martedì a Siena - X Vai su X

Miriam Oliviero trovata morta a Siena: chi era la 24enne scomparsa, come è stata ritrovata e cosa sappiamo dalle indagini - Miriam Oliviero trovata morta a Siena: la 24enne di Monteroni d’Arbia era scomparsa da martedì. Si legge su alfemminile.com

Miriam Oliviero trovata morta su un tetto a Siena: il cane lasciato solo, la "scusa" per il lavoro e l'ultima telefonata. «Non aveva amici» - Miriam Oliviero, 24 anni, è stata trovata morta nella mattinata di oggi, venerdì 31 ottobre. Scrive leggo.it

Trovata morta a Siena Miriam Oliviero: la ragazza era scomparsa tre giorni fa - Miriam Oliviero, 24 anni, è stata trovata senza vita su un tetto nella zona della Torre del Mangia. Da tg24.sky.it