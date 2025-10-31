Miriam Oliviero trovata morta a Siena su un tetto vicino alla Torre del Mangia era scomparsa da Monteroni

Miriam Oliviero 24enne scomparsa da Monteroni d'Arbia il 29 ottobre è stata ritrovata senza vita nei pressi della Torre del Mangia a Siena.

MORTA LA 24ENNE SCOMPARSA A SIENA: IL CORPO DI MIRIAM OLIVIERO TROVATO SU UN TETTO VICINO PIAZZA DEL CAMPO È stata ritrovata senza vita Miriam Oliviero, la 24enne di Monteroni d'Arbia (Siena) scomparsa da martedì scorso

Ore di tensione a #Siena per la #scomparsa di #MiriamOliviero La 24enne non si è presentata al lavoro e il suo telefono suona senza risposta. La famiglia lancia un #appello disperato per avere notizie

Miriam Oliviero trovata morta a Siena: chi era la 24enne scomparsa, come è stata ritrovata e cosa sappiamo dalle indagini - Miriam Oliviero trovata morta a Siena: la 24enne di Monteroni d'Arbia era scomparsa da martedì.

Miriam Oliviero è morta: la ragazza scomparsa trovata a Siena vicino a piazza del Campo - La giovane di 24 anni è stata rinvenuta su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, vicino a piazza del Campo, in pieno centro storico

Morta la 24enne scomparsa a Siena: il corpo di Miriam Oliviero trovato su un tetto vicino piazza del Campo - Il corpo è stato rinvenuto da carabinieri e vigili del fuoco su un tetto vicino alla Torre del Mangia