Miriam Oliviero morta la 24enne scomparsa | il corpo trovato su un tetto nel centro di Siena

Leggo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stata trovata morta stamani a Siena Miriam Oliviero, la 24enne residente a Monteroni d'Arbia (Siena), scomparsa da martedì scorso. La giovane è stata trovata da. 🔗 Leggi su Leggo.it

