Miriam Oliviero le ultime ore di vita | quella telefonata e la scusa per il lavoro
Tragedia a Siena: il corpo di Miriam Oliviero, 24 anni, è stato trovato questa mattina, venerdì 31 ottobre, su un tetto nei pressi di piazza del Campo. Della giovane non si avevano notizie da martedì, quando aveva pranzato con i genitori e poi chiamato la madre dicendo di trovarsi in città. Alle ricerche hanno partecipato carabinieri e vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, il telefono della ragazza sarebbe stato agganciato nella zona di piazza del Campo e i soccorritori hanno ispezionato accuratamente cortili e coperture. È lì che il corpo è stato rinvenuto dopo ore di verifiche, con l’area messa in sicurezza dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Miriam Oliviero, le ultime ore di vita: quella telefonata e la “scusa” per il lavoro - Tragedia a Siena: il corpo di Miriam Oliviero, 24 anni, è stato trovato questa mattina, venerdì 31 ottobre, su un tetto nei pressi di piazza del Campo. Scrive thesocialpost.it
