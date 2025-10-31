Miriam Oliviero è morta | la ragazza scomparsa trovata a Siena vicino a piazza del Campo

Siena, 31 ottobre 2025 – Miriam Oliviero è morta. La ragazza di 24 anni scomparsa lo scorso 28 ottobre da Monteroni d’Arbia è stata ritrovata senza vita a Siena, su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, in piazza del Campo a Siena. Miriam scomparsa, traccia in Piazza del Campo. L’ultima posizione del telefono e il ritrovamento del corpo La giovane mancava da casa da martedì scorso. E’ stata trovata da carabinieri e vigili del fuoco nella mattinata di oggi, 31 ottobre. Proprio nell'area di piazza del Campo si erano concentrate le ricerche dopo che nella zona era stato geolocalizzato il telefono cellulare della 24enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

