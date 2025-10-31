Miriam Oliviero è morta | la ragazza scomparsa trovata a Siena vicino a piazza del Campo
Siena, 31 ottobre 2025 – Miriam Oliviero è morta. La ragazza di 24 anni scomparsa lo scorso 28 ottobre da Monteroni d’Arbia è stata ritrovata senza vita a Siena, su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, in piazza del Campo a Siena. Miriam scomparsa, traccia in Piazza del Campo. L’ultima posizione del telefono e il ritrovamento del corpo La giovane mancava da casa da martedì scorso. E’ stata trovata da carabinieri e vigili del fuoco nella mattinata di oggi, 31 ottobre. Proprio nell'area di piazza del Campo si erano concentrate le ricerche dopo che nella zona era stato geolocalizzato il telefono cellulare della 24enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Trovata morta la ragazza scomparsa a Siena, il corpo di Miriam Oliviero era su un tetto vicino alla Torre del mangia - facebook.com Vai su Facebook
Ore di tensione a #Siena per la #scomparsa di #MiriamOliviero La 24enne non si è presentata al lavoro e il suo telefono suona senza risposta. La famiglia lancia un #appello disperato per avere notizie - X Vai su X
Miriam Oliviero, trovata morta la ragazza scomparsa. Era su un tetto nel centro di Siena - La giovane di 24 anni è stata rinvenuta su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, vicino a piazza del Campo a Siena ... Si legge su lanazione.it
Morta la 24enne scomparsa a Siena: il corpo di Miriam Oliviero trovato su un tetto vicino piazza del Campo - Il corpo è stato rinvenuto da carabinieri e vigili del fuoco su un tetto vicino alla Torre del Mangia, dove era stato ... Segnala fanpage.it
Morta Miriam Oliviero, la ragazza scomparsa a Siena: il corpo trovato su un tetto vicino alla Torre del Mangia - E' stata trovata morta stamani a Siena Miriam Oliviero, la 24enne residente a Monteroni d'Arbia (Siena), scomparsa da martedì scorso. Segnala msn.com