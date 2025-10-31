Miriam e il mistero sulla morte a Siena | nessuno l’ha vista entrare nella Torre del Mangia

Siena, 31 ottobre 2025 – Un fantasma che nessuno è riuscito a vedere, a scorgere. Miriam Oliviero, 24 anni, la giovane di Monteroni d’Arbia scomparsa da giorni e poi ritrovata senza vita nel centro di Siena, potrebbe aver compiuto un gesto volontario. E’ una delle prime ipotesi, dopo anche il sopralluogo del pm di turno che segue il caso, Valentina Magini. Che si è recata in Comune e ai piedi della Torre del Mangia, dove appunto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno ritrovato il corpo. Il telefonino della ragazza aveva agganciato delle celle proprio nella zona di piazza del Campo. E’ stato l’apparecchio a “portare” gli investigatori nella zona giusta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Miriam e il mistero sulla morte a Siena: nessuno l’ha vista entrare nella Torre del Mangia

