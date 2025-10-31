Siena, 31 ottobre 2025 – Miriam Oliviero ha 24 anni, è alta 155 cm ed ha i capelli molto corti. Vive da sola a Monteroni d’Arbia, a pochi chilometri da Siena, non lontano dall’abitazione dei suoi genitori. E’ quello che si sa della ragazza scomparsa nei giorni scorsi, un mistero denso di ansia e paura che sta sconvolgendo un’intera comunità. Dai genitori agli amici, dal sindaco ai suoi concittadini, tutti stanno lanciando appelli affinchè chiunque l’abbia vista si faccia avanti. Ma per adesso non c’è traccia della giovane, scomparsa da casa e della quale non si hanno più notizie da martedì scorso, 28 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Miriam, dicci come stai”. Dall’appello dei genitori al giallo del telefono: chi è la ragazza scomparsa a Siena