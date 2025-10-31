Mirante | Dallo scudetto in rossonero a Gasp come un secondo padre Milan-Roma è la mia partita

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il doppio ex presenta la sfida di San Siro: "I rossoneri sono di nuovo solidi e compatti. Leao va responsabilizzato ancora di più. I giallorossi sono fatti a immagine e somiglianza del loro tecnico: pragmatici, quadrati, organizzati". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

