Mio padre mi ha salvato la vita prima col servizio militare poi a teatro Ero aggressivo non andavo a scuola non aiutavo | così Alessandro Gassmann

È un periodo lavorativo intenso per Alessandro Gassmann che è attualmente sul set di “Campioni” diretto da Jacopo Bonvicini per Netflix, dove interpreta un allenatore di basket. Sul piccolo schermo arriverà con “Un professore 3”, in onda su Rai 1 dal 20 novembre, poi “Natale senza Babbo” il 28 novembre su Prime Video con Luisa Ranieri e poi, sempre su Rai 1, prossimamente con “L’avvocato Guerrieri”, tratto dai libri di Gianrico Carofiglio. Sebbene interpreti un amatissimo docente di Filosofia per “Un professore” a scuola l’attore aveva qualche problema: “Io andavo a scuola terrorizzato dal giudizio, dal voto, anche dalla reazione dei miei genitori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mio padre mi ha salvato la vita prima col servizio militare poi a teatro. Ero aggressivo, non andavo a scuola, non aiutavo”: così Alessandro Gassmann

