Mio fratello… Andrea Delogu rompe il silenzio dopo la morte di Evan
Andrea Delogu sta attraversando un momento di profondo dolore a causa della perdita del fratello minore, Evan Oscar, deceduto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Bellaria Igea Marina. Il diciottenne, mentre era alla guida della sua moto, ha perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro due pali; l’urto è stato fatale e non ha lasciato scampo al giovane. Cos’ha detto la sorella dopo la tragedia? Leggi anche: “In caduta libera”. Sondaggi, sorpresa amarissima e inaspettata: chi sale e chi scende Morte di Evan Oscar Delogu: la tragedia e il dolore di Andrea Delogu. La conduttrice, che partecipava come concorrente a Ballando con le Stelle su Rai 1, ha ricevuto la notizia mentre si stava recando alle prove del programma. 🔗 Leggi su Tvzap.it
