Minorenne indagato per propaganda razzista | su Telegram incitava a spedizioni punitive
Nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 ottobre 2025, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione del collocamento in comunità emessa dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di un 16enne residente in provincia di Caserta. Il giovane è indagato per. 🔗 Leggi su Casertanews.it
