Ministro degli Esteri tedesco cancella viaggio in Cina per scarsità di appuntamenti
Momenti di freddo e di imbarazzo nei rapporti fra Cina e Germania. La settimana scorsa il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha cancellato all’ultimo momento una visita ufficiale in Cina perché aveva ricevuto conferma di un solo appuntamento, quello col suo omologo Wang Yi. Figuraccia, ma ora si minimizza. Si è trattato di segnali poco amichevoli da entrambe le parti: da Pechino, che in questo modo mostra di snobbare i tedeschi, e da Berlino, che sembra non voler perdere tempo coi cinesi facendo viaggiare il suo rappresentante per un unico incontro. Quindi è stato uno sgarbo e una figuraccia reciproca, anche perché il viaggio era in preparazione da tempo. 🔗 Leggi su Follow.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Grazie al lavoro del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l’Italia e le imprese tornano protagoniste nel mondo. - facebook.com Vai su Facebook
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante l’informativa tenuta prima alla Camera e poi al Senato sugli accordi di pace in Medio Oriente: "Ci impegniamo a fermare manifestazioni di antisemitismo" Leggi l'articolo completo? https://shorturl.at/T6wTC - X Vai su X
La Cina umilia la Germania e testa il suo potere con l’Unione Europea sulle terre rare - The post La Cina umilia la Germania e testa il suo potere con l’Unione Europea sulle terre rare appeared first on Investireoggi. Da msn.com
Il ministro degli Esteri tedesco Wadephul: "Sono il più grande difensore di Israele" - In occasione del secondo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele, il ministro degli Esteri della Germania Johann Wadephul si è definito "colui che sta sempre più chiaramente dalla parte di ... Riporta it.euronews.com
Il ministro degli Esteri tedesco Hinterseher : «Esiste il rischio di un intervento violento da parte di Israele» - (LaPresse) La Germania ha invitato il governo israeliano a «rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale», mentre la Global Sumud Flotilla continua a navigare verso la Striscia di ... Lo riporta video.corriere.it