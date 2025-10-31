Momenti di freddo e di imbarazzo nei rapporti fra Cina e Germania. La settimana scorsa il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha cancellato all’ultimo momento una visita ufficiale in Cina perché aveva ricevuto conferma di un solo appuntamento, quello col suo omologo Wang Yi. Figuraccia, ma ora si minimizza. Si è trattato di segnali poco amichevoli da entrambe le parti: da Pechino, che in questo modo mostra di snobbare i tedeschi, e da Berlino, che sembra non voler perdere tempo coi cinesi facendo viaggiare il suo rappresentante per un unico incontro. Quindi è stato uno sgarbo e una figuraccia reciproca, anche perché il viaggio era in preparazione da tempo. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Ministro degli Esteri tedesco cancella viaggio in Cina per scarsità di appuntamenti