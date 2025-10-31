MINI Paul Smith Edition | stile britannico e design d’autore

(Adnkronos) – La MINI Paul Smith Edition segna un nuovo capitolo nella collaborazione tra due icone britanniche. Presentata al Japan Mobility Show di Tokyo, l’edizione speciale unisce artigianalità, creatività e innovazione, incarnando la filosofia “Classic with a twist” del celebre stilista inglese. Disponibile nelle versioni 3 porte, 5 porte e Cabrio, la vettura esprime l’essenza del . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

