Minaccia una coppia di turisti e poi fa partire il fuoco | ricercato un uomo
TORRE CHIANCA - Il camper parcheggiato davanti al litorale adriatico di Torre Chianca, per godere della quiete e del paesaggio e poi la “sorpresa” da incubo. Un individuo, nella serata di ieri, avrebbe avvicinato una coppia di turisti svizzeri, per intimare loro di allontanarsi rapidamente da. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altre letture consigliate
Due arresti per estorsione ad Alcamo, la coppia ha minacciato commerciante e dipendenti persino con un’ascia per farsi consegnare soldi LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO - facebook.com Vai su Facebook
"Ci hanno minacciato con una spranga": coppia di Sarno denuncia i titolari di un'officina https://salernotoday.it/cronaca/coppia-sarno-minacciata-officina-palma-campania.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/7087654020613/carabi - X Vai su X