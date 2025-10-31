Minaccia Gualtieri sui social con un fucile in mano | Mi hai buttato giù casa Il sindaco | Avanti contro le mafie

«Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. Come ha buttato giù la nostra casa, io butterò la sua. Tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura». E’ la minaccia che arriva sui social al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e ai suoi parenti da Silvio Hilic, uno dei residenti di via Arzachena, a Rocca Cencia, un fortino dei clan sinti, accompagnata dalla foto dell’uomo che imbraccia un fucile.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Minaccia Gualtieri sui social con un fucile in mano: "Mi hai buttato giù casa". Il sindaco: "Avanti contro le mafie"

