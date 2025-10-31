Fusignano (Ravenna), 31 ottobre 2025 – E’ già noto per i suoi trascorsi giudiziari il 52enne italiano che la notte scorsa, a Fusignano, è stat o arrestato dai Carabinieri della Stazione di Lugo per minaccia e danneggiamento. I ntorno all’1.30 la Centrale Operativa della Compagnia di via Mentana ha ricevuto la telefonata di una residente ch e segnalava grida d’aiuto e un forte trambusto provenire dall’ appartamento della sua vicina. Le pattuglie dei Carabinieri sono tempestivamente intervenute. La signora che aveva richiesto l’intervento ha riferito di aver notato un uomo introdursi nel giardino di proprietà della vicina e che insistentemente chiedeva di entrare in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minaccia e incendia i panni di una conoscente: arrestato dai carabinieri un 52enne