Minacce al sindaco Gualtieri dopo la demolizione di ville abusive a Roma | Hai buttato giù casa mia ora tocca a te

Minacce al sindaco di Roma Roberto Gualtieri dopo la demolizione di due ville abusive a Roma: "Era casa mia, ora butterò giù anche casa tua". 🔗 Leggi su Fanpage.it

NanoTV. . San Giuseppe Vesuviano, manifesto funebre con minacce di morte al Sindaco Michele Sepe Servizio di #PaoloFusco #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Minacce a Gualtieri sui social dopo le demolizioni a Rocca Cencia: “Ora tocca a te” - Il post intimidatorio, firmato da un esponente della famiglia sinti Komarov, arriva a tre giorni dall'abbattimento di due ville abusive ... Riporta rainews.it

Roma, il sindaco Roberto Gualtieri minacciato sui social: «Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te» - Un uomo di etnia sinti ha pubblicato sui social un messaggio intimidatorio dopo che il Comune e il Municipio delle Torri hanno demolito due ville abusive ... Secondo roma.corriere.it

Roma, armato di fucile minaccia sui social il sindaco Gualtieri - Un messaggio intimidatorio contro il primo cittadino e la sua famiglia è stato pubblicato sui social da un uomo di etnia sinti ... Lo riporta italpress.com