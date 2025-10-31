Milly Carlucci rompe il silenzio sul dramma di Andrea Delogu | Una tragedia agghiacciante

Una tragedia ha sconvolto il mondo di Ballando con le Stelle. Mercoledì 30 ottobre, Andrea Delogu – tra le concorrenti dell’attuale edizione del programma – ha perso il fratello Evan, appena 18 anni, in un drammatico incidente in moto. A poche ore dall’accaduto, Milly Carlucci ha scelto di rompere il silenzio, parlando in diretta su Rai1 durante un collegamento con Alberto Matano. Visibilmente provata, la conduttrice ha espresso la propria vicinanza alla conduttrice e ballerina, colpita da un dolore immenso. “Una giornata tristissima, siamo tutti con lei”. Con la sua consueta sensibilità, Milly Carlucci ha raccontato di aver parlato personalmente con Andrea Delogu: “Ieri è stata una giornata triste, tristissima. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

