Milly Carlucci rompe il silenzio sul dramma di Andrea Delogu | Una tragedia agghiacciante
Una tragedia ha sconvolto il mondo di Ballando con le Stelle. Mercoledì 30 ottobre, Andrea Delogu – tra le concorrenti dell’attuale edizione del programma – ha perso il fratello Evan, appena 18 anni, in un drammatico incidente in moto. A poche ore dall’accaduto, Milly Carlucci ha scelto di rompere il silenzio, parlando in diretta su Rai1 durante un collegamento con Alberto Matano. Visibilmente provata, la conduttrice ha espresso la propria vicinanza alla conduttrice e ballerina, colpita da un dolore immenso. “Una giornata tristissima, siamo tutti con lei”. Con la sua consueta sensibilità, Milly Carlucci ha raccontato di aver parlato personalmente con Andrea Delogu: “Ieri è stata una giornata triste, tristissima. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Altre letture consigliate
“Le siamo veramente vicini. La disgrazia, il lutto che l’ha colpita è una cosa agghiacciante”. Milly Carlucci ha espresso il suo dolore per la morte di Evan Delogu, fratello 18enne di Andrea Delogu - facebook.com Vai su Facebook
Milly Carlucci manda un abbraccio a Sigfrido Ranucci e alla famiglia di #Report #BallandoConLeStelle @reportrai3 @SigfridoRanucci - X Vai su X
Ballando con le Stelle, Andrea Delogu salta la puntata di sabato? Milly Carlucci rompe il silenzio - Nel corso della puntata de La Vita in Diretta, Milly Carlucci ha espresso vicinanza ad Andrea Delogu dopo la scomparsa del fratello. Come scrive libero.it
''È agghiacciante'': Milly Carlucci sconvolta dopo la tragedia di Andrea Delogu, spiega se Ballando andrà in onda regolarmente - Milly Carlucci ha rotto il silenzio sulla tragedia che ha colpito ieri, mercoledì 30 ottobre, Andrea Delogu, tra i ... Scrive gossip.it
Andrea Delogu, Alberto Matano commosso in tv: “Il fratello era come un figlio”. Parla anche Milly Carlucci - Andrea Delogu, Alberto Matano commosso in tv dopo la morte del fratello Evan. dilei.it scrive